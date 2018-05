Social democrații vin cu mai multe propuneri legate de scrutinul prezidențial. Este un proiect destul de stufos. Are peste 50 de pagini și este semnat de peste 30 de parlamentari PSD. Printre numeroasele propuneri de modificare a legii se strecoara și idei controversate. De exemplu: se modifica articolul referitor la instituțiile in care nu este permisa desfașurarea de activitați de campanie electorala. In forma actuala a legii, pe langa penitenciare și oficii consulare, de pilda, sunt și școlile. In proiectul depus de PSD la Senat, școlile sunt omise din enumerare. O alta prevedere care ar…