Stiri pe aceeasi tema

- PSD vrea sa legalizeze consumul de marijuana în scopuri medicinale, a declarat joi liderul partidului, Marcel Ciolacu, la Radio Guerrilla.El a precizat ca exista deja un proiect dezbatut în interiorul partidului. ”Doamna Cristina Dumitrache de la Constanța, care are acest proiect...el…

- PSD vrea sa legalizeze consumul de marijuana in scopuri medicinale, a declarat joi liderul partidului, Marcel Ciolacu, la Radio Guerrilla. El a precizat ca exista deja un proiect dezbatut in interiorul partidului. ”Doamna Cristina Dumitrache de la Constanța, care are acest proiect…el este in dezbatere…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat la radio Guerrilla ca PSD lucreaza la un proiect pentru legalizarea consumului de marijuana, dar doar in scop medicinal. „Doamna Cristian Dumitrache de la Constanța care are acest proiect (legalizarea consumului de marijuana medicinala). El este in dezbatere…

- PSD lucreaza la un proiect pentru legalizarea marijuanei. Ciolacu: Vorbim de o legalizare in zona medicala și industriala Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat ca partidul sau lucreaza la un proiect de lege pentru legalizarea consumului de marijuana in scop medicinal. ”Doamna Cristina Dumitrache…

- Liderul PSD a anunțat ca exista deja un proiect dezbatut in interiorul partidului.”Doamna Cristina Dumitrache de la Constanța, care are acest proiect...el este in dezbatere in interiorul grupului și vom lua o decizie. Vorbim de o legalizare in zona medicala și industriala”, a spus Ciolacu, la Radio…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat la radio Guerrilla ca PSD lucreaza la un proiect pentru legalizarea consumului de marijuana, dar doar in scop medicinal. „Doamna Cristian Dumitrache de la Constanța care are acest proiect (legalizarea consumului de marijuana medicinala). El este…

- Senatorul Septimiu Bourceanu, președintele Organizației municipale PNL Constanța, a lansat un apel public catre partenerii din coaliția de guvernare pentru susținerea Planului Național de Investiții "Anghel Saligny" (PNDL3). "Vrem sa dezvoltam Constanța! Vrem sa dezvoltam Romania! Dupa…

- Procurorii acuza ca, “in perioada anilor 2018 – 2019, inculpații au constituit un grup infracțional organizat, transfrontalier, cu scopul desfașurarii unor activitați ilegale din domeniul pescuitului, achiziției, transportului și comercializarii peștelui impropriu consumului uman.Gruparea, formata din…