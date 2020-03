PSD susține adoptarea rapida in Parlament a modificarilor legislative transmise de șeful Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, medicul Raed Arafat. Propunerile au fost transmise Parlamentului in urma apelului facut de PSD, care și-a afirmat sprijinul privind adoptarea in regim de urgența a reglementarilor, care nu pot fi realizate de guvernul interimar, dar care sunt necesare pentru combaterea epidemiei de coronavirus. In urma acestui apel al PSD, conducerea IGSU a solicitat trei amendamente la Ordonanța de Urgența nr. 11/2020,…