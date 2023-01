Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a anuntat miercuri, 18 ianuarie, ca exista premise ca schema de ajutor sa fie deblocata in trimestrul doi din 2023.Romascanu, impreuna cu președintele PSD Marcel Ciolacu și cu ministrul PSD de Finanțe Adrian Caciu, a avut o intalnire cu reprezentantii „celor mai…

- ”Taxa de solidaritate este, as spune, o responsabilitate a acelor producatori din domeniul energiei epntru ca profiturile pe care le-au obtinut in 2022 sunt substantial mai mari decat profiturile pe care le obtineau in anii anteriori. Sigur ca Romania si producatorii de energie din Romania vor plati…

- ”Mii de locuri de munca vor fi create, aceasta fiind una dintre conditiile de eligibilitate prevazute in cadrul schemei de ajutor de stat pentru industria prelucratoare promovata de Ministerul Economiei. Astazi s-a incheiat apelul de depunere a cererilor privind acordurile de finantare pentru investitiile…

- Compania de stat ROMARM controleaza 15 companii producatoare de arme si munitii, de la praf de pusca si transportoare blindate pana la obuze de infanterie si rachete dirijate. In cele noua luni de cand Rusia a invadat vecina Ucraina, cifra de afaceri a ROMARM a crescut de sase ori fata de 131,6 milioane…

- Vanzarile in industria de aparare au crescut de 6 ori la nivelul Romarm, iar anul acesta sunt prevazute investitii in acest sector in valoare de 200 de milioane de lei, a declarat marti ministrul Economiei, Florin Spataru, in cadrul comisiilor de buget - finante din Parlament, relateaza Agerpres.…

- Industria interna va fi „prim contractant” pentru Armata Romana, a anunțat ministrul Economiei, Florin Spataru, dupa o intalnire avuta cu noul ministru al Apararii, Angel Tilvar. „Salut deschiderea ministrului Tilvar pentru colaborarea dintre cele doua ministere și susținerea MApN pentru implicarea…

- “Astazi, 1 noiembrie, incepem sesiunea de depunere a cererilor pentru acord de finantare pentru schema de ajutor de stat aprobata prin HG 959 de catre Ministerul Economiei. Astazi, pentru prima oara dupa 30 de ani reusim sa demaram un proces de finantare a investitiilor in industria prelucratoare, aceasta…

- ”Ca ministru al economiei ma intalnesc in fiecare saptamana cu cel putin un investitor strain interesat de a dezvolta o afacere in tara noastra. Trendul crescator al investitiilor straine in Romania se reflecta in economie, iar acest fenomen este un rezultat al eforturilor ministerului pe care il conduc”,…