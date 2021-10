Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii in sanatate, Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel, au participat astazi in calitate de experți, la o intalnire tehnica privind gasirea unor soluții imediate la criza sanitara, care a avut loc la sediul Guvernului. Invitația a fost facuta de ministrul interimar al Apararii, Nicolae…

- Hotararea adoptata vineri de Guvern pentru instituirea noilor restricții valabile de luni nu include, in varianta publicata in Monitorul Oficial, obligația de a prezenta certificatul verde la intrarea in mall-uri sau hoteluri. Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a prezentat, vineri, noile restricții…

- Prefectul județului, Sebastian Fartat, a convocat astazi, 21 septembrie, in ședința de lucru, managerii unitaților spitalicești valcene, in vederea analizarii pregatirii acestora pentru valul patru al pandemiei de COVID. La intalnirea care au avut loc la Instituția Prefectului au participat și subprefectul…

- Romanii ar putea intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde, acolo unde rata de infectare depașește 3 la mie, a spus la Digi24 șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat. El a precizat ca e simplu de verificat daca persoana este vaccinata, testata sau a trecut…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat ca sunt in discuție diverse masuri, inclusiv folosirea certificatului european de vaccinare aici, in țara. In alte state, certificatul verde, care atesta vaccinarea, testarea negativa sau trecerea prin boala…