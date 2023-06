Stiri pe aceeasi tema

- UDMR risca sa nu mai intre in Parlament daca proiectul de lege depus de deputatul PSD Radu Cristescu va fi votat in Parlament. Politicianul vrea eliminarea legii care prevede ca UDMR sa intre in Parlament in anumite condiții. In acest sens, el a scris pe Fb: „Promisiune indeplinita. Ce am fagaduit acum…

- UDMR are mari șanse sa nu mai intre in Parlament! Asta daca proiectul de lege depus de deputatul PSD Radu Cristescu va fi votat in Parlament. Social -democratul cere ca legea care prevede ca UDMR sa intre in Parlament daca ia 40% in județele cu populație majoritar maghiara sa fie eliminata.Iata cum…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca mai sunt cateva lucruri de armonizat in privinta legii pensiilor speciale si a precizat ca marti va fi o ultima discutie cu Comisia Europeana pe acest subiect. Marius Budai a fost intrebat luni, la Prima News, daca pana la 1 iulie va fi adoptata in Parlament…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, joi, in sedinta comuna, pentru a vota Guvernul propus de Marcel Ciolacu. UDMR a anuntat ca va participa la sedinta, dar nu va vota. Chiar si asa, PSD si PNL au majoritatea confortabila pentru pentru investirea Guvernului. Marcel Ciolacu are nevoie de 233 de…

- Președintele Klaus Iohannis este vizat de o plangere depusa de catre deputatul minoritații italiene din Camera Deputaților, Andi Grosaru, care a depus o plangere in acest sens la Parlament. Deputatul il acuza pe Klaus Iohannis pentru campania de vaccinare impotriva Covid-19 și pentru faptul ca a aprobat…

- „Liga Studenților (LS IAȘI) organizeaza astazi (vineri – n.r.), incepand cu ora 12, un protest spontan in fața sediilor Partidului Social Democrat (PSD), Partidului Național Liberal (PNL) și a Ministerului Educației fața de modificarile inacceptabile care se doresc a fi impuse prin proiectele de lege…

- “O veste foarte buna de astazi vine de la Comisia pentru administrație publica si amenajarea teritoriului din Camera Deputaților! Suntem cu un pas mai aproape de corectarea inegalitaților de gen de pe listele electorale!”, transmite deputatul PSD Argeș, Simona Bucura Oprescu. Citește și: ITM Argeș.…

- Deputatul Brian Cristian: o noua lege privind protecția arborilor seculari! „Mii de arbori seculari, unii cu o deosebita valoare culturala și istorica, vor fi mai bine protejați odata ce va intra in vigoare legea colegei mele, vicepreședinta Comisiei de Mediu din Camera Deputaților, Diana Buzoianu,…