Stiri pe aceeasi tema

- PSD va depune joi, in Parlament, un proiect de lege care prevede suspendarea, la cerere, a tuturor obligatiilor de plata catre banci in ceea ce priveste creditele si dobanzile aferente. Potrivit unui comunicat de presa remis joi AGERPRES de PSD, masura este valabila atat pentru companii,…

