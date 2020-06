Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Finante, Eugen Teodorovici, intentioneaza sa propuna autoritatilor un plan de redresare a industriei auto din Romania, precizand ca 230.000 de oameni lucreaza in domeniu, iar cifra de afaceri este de 31 de miliarde de euro.

- Premierul italian Giuseppe Conte a promis luni un "proiect clar pentru viitorul tarii", in cea de-a doua zi de dezbateri intitulate "Stati Generali" ("Stari Generale") pe tema relansarii economice post-coronavirus, prezentand in linii mari acest plan, relateaza AFP. "Nu putem iesi din aceasta criza…

- Parlamentarii au declarat razboi masinilor abandonate! Astfel, au adoptat un proiect de lege care reduce la jumatate perioada necesara pentru ca un autoturism sa fie declarat abandonat. In plus, acestea pot ajunge mult mai repede la casat.

- Inițiativa legislativa aparține parlamentarilor PSD si deputatului PNL, Florin Roman și are drept scop “declararea personajelor istorice Horea, Closca si Crisan drept martiri si eroi ai natiunii romane in semn de recunoastere si respect pentru suferintele indurate in numele ideilor nobile ale libertatii”.…

- Germania pregatește un summit auto in care autoritațile și cei mai importanți jucatori din industrie sa discute despre masurile care sa revigoreze acest sector, in contextul pandemiei de coronavirus. Companii precum Volkswagen și Daimler au cerut deja Germaniei sa gaseasca metodele prin care cererea…

- Mai multi deputati au inregistrat in Parlament un proiect de lege pentru asigurarea unui venit minim garantat de 1.500 de lei pentru fiecare roman. Propunerea vine in contextul actual al pandemiei cu noul coronavirus si a fost inregistrat la Senatul Romaniei pe 27 aprilie, in procedura de urgenta.Conform…

- Un numar de 15 organizatii din turismul romanesc s-au constituit in Alianta Pentru Turism (APT), o structura informala deschisa si constituita voluntar pentru salvarea si relansarea acestei industrii dupa criza provocata de noul coronavirus. "Pana la acest moment au aderat la acest grup…

- InternetCorp anunța relansarea retail.ro, site din portofoliul companiei, care devine proiect de publishing ce cuprinde noi servicii de promovare adaptate la nevoile retailerilor din momentul de fața. retail.ro este o extindere naturala a retailArena, eveniment cu o tradiție de opt ani in piața autohtona,…