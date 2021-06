Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, a declarat, joi, intr-o conferința de presa la Parlament ca revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului era „un deznodamant asteptat”. Orban a mai spus ca motivul principal al demiterii a fost ca a pus „in pericol” viata si sanatatea…

- „Pe procedura, nu exista niciun fel de element care sa justifice revocarea Avocatului Poporului. Prin urmare, vom ataca la Curtea Constitutionala acest vot dat in plenul Camerelor reunite. Singurul motiv pentru care coalitia majoritara doreste si se grabeste sa revoce Avocatul Poporului este unul foarte…

- Comisiile juridice reunite ale Senatului și Camerei Deputaților dezbat la aceasta ora un raport prin care solicita plenului reunit al Parlamentului revocarea din functia de Avocat al Poporului a lui Renate Weber. Reamintim ca în urma cu o zi Parlamentul a respins raportul de activitate al instituției…

- ”Astazi, la 13:00, dezbatem solicitarea de revocare din funcția de Avocat al Poporului a doamnei Renate Weber. Comisiile juridice se vor intruni pentru a elibera raportul pe solicitarea formulata de PNL, USR-PLUS și UDMR și vor pregati proiectul de hotarare de revocare”, a spus Orban.Intrebat ce i se…

- „Comisiile juridice din Camera Deputatilor si Senat au hotarat astazi sa propuna plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului revocarea din functie a Avocatului Poporului. Renate Weber trebuie sa plece dupa ce in ultimul an a ingreunat combaterea pandemiei COVID-19 si a declansat mecanismul national…

- ”Este o singura hotarare de CNSU care a fost aprobata. Ma surprinde aceasta opinie de la Avocatul Poporului, poate ca este ceea ce vor sa faca colegii mei in Parlament acum justificat daca Avocatul Poporului are o astfel de opinie. Este momentul sa dam un restart acolo”, a spus premierul.Cițu a adaugat…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, ii cere premierului Florin Citu sa-i comunice motivele pentru care cele 20 de hotarari adoptate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) de la inceputul anului 2021 pana in prezent nu au fost publicate in Monitorul Oficial. "Avand in vedere ca publicarea…

