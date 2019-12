PSD, primul Comitet Executiv după demisia Vioricăi Dăncilă de la şefia partidului Pe ordinea de zi a sedintei CEx de miercuri vor fi chestiuni organizatorice si legate de pregatirea Congresului PSD care ar urma sa se desfasoare in luna februarie a anului viitor, au precizat sursele citate. Saptamana trecuta, Viorica Dancila a demisionat din functia de presedinte al PSD, iar Biroul Permanent al partidului a fost dizolvat, in cadrul unei reuniuni a Comitetului Executiv National, convocata pentru a analiza rezultatul inregistrat la alegerile prezidentiale. CExN al PSD a decis numirea lui Marcel Ciolacu ca presedinte interimar al partidului, a lui Paul Stanescu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Gadea, membru al structurii de conducere colectiva a PSD, dupa demisia Vioricai Dancila de la conducerea partidului in Politic / on 27/11/2019 at 12:30 / Dupa o ședința ce a durat mai bine de cinci ore, CExN al Partidului Social Democrat a decis alegerea unei conduceri interimare cu sarcina…

- Șase ore de discuții, scandal, jigniri, demisii in lanț, interpelari, lacrimi și uși trantite la CEx PSD. La finalul lor, Viorica Dancila a demisionat.Nu a facut-o neaparat de bunavoie, ci sub presiunea colegilor de partid, lideri importanți din Capitala și din teritoriu. Viorica Dancila și-a supus…

- Marcel Ciolacu a anuntat, marti, la finalul sedintei conducerii PSD, ca a fost propus de colegi sa preia sefia PSD, interimar, iar scopul lui este sa organizeze Congresul ordinar, in luna februarie. Ciolacu: "S-a incheiat epoca in care partidul era condus de un tatuc, va fi condus de o echipa"Noul presedinte…

- Celebrul protestatar Marian ”Ceaușescu” s-a dus cu o portavoce și pune marșuri funebre care razbat pana in interiorul cladirii. Citeste si: Sar scantei in Comitetul Executiv National al PSD. Viorica Dancila a decis sa nu demisioneze. Val de demisii in conducerea PSD Din cauza galagiei…

- Rasturnare de situație la varful PSD: Poziția de forța a lui Marcel Ciolacu, care parea ca deține susținerea majoritații liderilor pentru a prelua conducerea partidului, nu mai este la fel de sigura, dupa ce taberele par a se fi schimbat in randul social-democraților, potrivit hotnews. Niculae Badalau,…

- Ședința CEX a PSD a inceput ”sa produca” și primele demisii! Gabriel Zetea, Marian Oprișan și Roxana Manzatu, toți vicepreședinți ai partidului, au anunțat ca demisioneaza din aceste poziții.La scurt timp, lor li s-au adaugat Dragoș Benea și Dan Nica, și ei vicepreședinți ai formațiunii.…

- Președintele PSD Viorica Dancila a anunțat ca Lia Olguța Vasilescu va conduce campania electorala pentru alegeri. Acesta a precizat ca sondajele interne ale partidului arata ca va intra în turul al doilea al prezidențialelor, potrivit Mediafax. „Ca intram în turul doi. Olguța Vasilescu…