PSD: "Preţurile au luat-o razna, Guvernul trebuia să plafoneze preţurile" Alfred Simonis, liderul Grupului #PSD din Camera Deputaților: ”Prețurile au luat-o razna! Și asta s-a intamplat pentru ca, odata cu decretul privind instaurarea starii de urgența, nu a fost adoptat și actul normativ care ar fi plafonat prețurile. Speculanții au fost lasați sa profite de criza și sa-și umple buzunarele pe spatele suferinței oamenilor. Guvernul trebuie sa ia masuri urgente, dincolo de sloganuri, batai pe umar și bune intenții. Daca nu o va face astazi, PSD are pregatit și va depune un proiect de lege, pe care il vom adopta in regim de urgența, prin care sa plafonam… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Alfred Simonis susține ca PSD va de pune un proiect de lege prin care se plafoneaza prețurile la alimentele de baza, medicamente și produse sanitare, daca Guvernul nu va lua masuri. Deputatul PSD a facut anunțul pe contul personal de Facebook.

