- Partidul Social Democrat ii cere președintelui Klaus Iohannis sa intervina public pentru a rezolva criza politica declanșata dupa demiterea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sanatații.

- PSD face un apel catre președintele Klaus Iohannis ”sa iasa din letargie” și sa rezolve criza ”Guvernului sau”. Social-democrații atrag atenția asupra faptului ca este nevoie de stabilitate, in condițiile in care suntem in plin val trei al pandemiei de Covid-19. ”PSD ii cere Președintelui…

- Vicepremierul Dan Barna acuza miercuri seara, pe Facebook, ca prim-ministrul "Florin Cițu a generat in mod gratuit o criza politica majora, perfect evitabila pentru o victorie marunta de orgoliu".

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat miercuri ca UDMR il susține pe Florin Cițu și ca o criza politica „ar fi de neacceptat" și un semnal nedorit pentru partenerii externi ai Romaniei. Kelemen a precizat ca este nevoie „de maturitate politica" și a facut apel la colegii de coaliție pentru o discuție…

- Social-democratii au transmis ca exclude scenariul de a sustine in Parlament niciun Guvern minoritar PNL. Acestia mai spus ca presedintele Klaus Iohannis si PNL-USR PLUS- UDMR, trei partide care au pierdut alegerile anul trecut, sunt responsabili de criza pe care au creat-o, iar daca

- Vicepremierul Dan Barna a respins joi ca ar exista neînțelegeri între ministrul Sanatații și premier, dupa ce Florin Cîțu i-a cerut lui Vlad Voiculescu sa prezinte un raport privind masurile luate de la începutul anului pentru pregatirea valulului al treilea al pandemiei și sa…

- Liderul Platformei DA, Andrei Nastase, a facut un nou apel catre presedintele Maia Sandu in care ii cere sa reia imediat dialogul cu partidele proeuropene in vederea identificarii unor solutii legale de depasire a crizei politice, care ar desemnarea unui candidat la functia de premier si investirea…

- Noul guvern condus de Mario Draghi a obținut votul de incredere al Senatului, cu o majoritate zdrobitoare, de 262 de voturi pentru și 40 impotriva. Urmeaza validarea acestuia in Camera Deputaților și se preconiz...