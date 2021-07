Stiri pe aceeasi tema

- PSD denunța dezinformarea facuta - in cunoștința de cauza! - de catre premierul Florin Cițu cu privire la așa-zisa creștere a salariului mediu pe economie, in baza careia acesta proclama o falsa imbunatațire a nivelului de trai din Romania. Acest fals grosolan este de altfel constatat cu ochiul liber…

- Romanii au mai mulți bani in buzunar, in fiecare luna, de la inceputul anului. Este anunțul premierului Cițu care iși susține declarația in baza datelor oferite de Institutul Național de Statistica și de Banca Naționala a Romaniei.CIȚU SUSȚINE CA SALARIU MEDIU NET CREȘTE LUNAR„Salariul mediu net lunar…

- Salariul mediu net lunar a crescut in 2021 mult mai rapid decat rata inflatiei, afirma prim-ministrul Florin Citu, care precizeaza, „ca sa inteleaga si PSD-istii”, ca asa creste puterea de cumparare. „Salariul mediu net lunar a crescut in 2021 mult mai rapid decat rata inflatiei. In fiecare luna.…

- ”Salariul mediu net lunar a crescut in 2021 mult mai rapid decat rata inflatiei. In fiecare luna. Asta inseamna ca fiecare leu castigat in plus de romani are o valoare mai mare (cumpara mai multe bunuri). Ca sa inteleaga si psd-istii: asa creste puterea de cumparare”, a scris premierul Florin Citu pe…

- Institutul Național de Statistica a publicat astazi, 13 iulie, indicele prețurilor bunurilor de consum pentru luna iunie, scoțand in evidența creșterile de prețuri care i-au afectat pe romani in ultimul an. Conform raportului INS, rata anuala a inflației a ajuns la 3,9%, in creștere cu 0,1% fața de…

- Castigul salarial mediu nominal net a scazut cu 1,9% in luna mai a acestui an, comparativ cu luna anterioara, la 3.492 lei, in timp ce castigul salarial mediu nominal brut a fost de de 5.695 lei, cu 109 lei (-1,9%) mai mic decat in luna anterioara, arata datele publicate, luni, de Institutul National…

- Fața de 2020, anul pandemic marcat de restricții și falimente, primul trimestru din 2021 arata o scadere a ratei de ocupare de 5%, conform Institutului Național de Statistica. Mai mult, numarul persoanelor ocupate, adica al salariaților și al lucratorilor pe cont propriu, a scazut cu un milion, ceea…

- “Am promis, am facut. Economia Romaniei a crescut cu 2.8% in primul trimestru din 2021. Felicitari romani! Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani scris”, marti, pe Facebook, premierul Florin Citu. Acesta a adaugat…