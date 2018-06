Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a anunțat pe deputați, marți, ca este posibila convocarea unei sesiuni extraordinare în cazul în care nu se finalizeaza dezbaterile la Codul de Procedura Penala.

- Traian Basescu a anunțat, luni seara, la Romania TV, ca partidul sau, PMP, va vota o moțiune de cenzura impotriva premierului Viorica Dancila. Anunțul lui Basescu vine dupa ce Victor Ponta a fost primul care a spus ca el și colegii sai din Pro Romania vor vota o moțiune de cenzura. Ulterior, PNL…

- Modificarea legislației privind angajarea strainilor va fi anunțata in curand de Ministerul Finanțelor Publice. În acest context, Guvernul vrea să elimine obligaţia plăţii angajaților străini cu salariul mediu brut, în condițiile deficitului acut de forță…

- Modificarile preconizate pentru Codurile Penale nu sunt in primul rand despre infractiunile de coruptie, desi de ele profita in mod special coruptii cu putere politica. Nu sunt in primul rand despre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, desi se potrivesc manusa pe cazurile lor si sunt…

- Florin Iordache a negat joi ca vreo modificare adusa Codurilor Penale l-ar viza direct pe liderul PSD, Liviu Dragnea, sustinand ca aceste pachete de legi sunt facute pentru intreaga societate. In plus, el a sustinut ca articolul privind neglijenta in serviciu a fost abrogat deoarece se amesteca cu abuzul…

- Florin Iordache a negat ca modificarile propuse la Codurile Penale ar fi cu dedicație pentru vreun politician. Mai mult, acesta a punctat ca pri propunerile aduse, &"se va normaliza viața în România, dupa niște reguli clare&".

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a infirmat luni, la Palatul Parlamentului, ca Guvernul lucreaza la o Ordonanța de Urgența pe modificarea Codurilor Penale.„Guvernul nu are in intenție sa adopte ordonanțe de urgența pe modificarea Codurilor penale. Ministrul Justiției nu a spus ca Guvernul va face…

- Presedintele PSD le-s pus jurnalistilor ca a discutat cu colegii social-democrati despre modificarea Legii Referendumului si ca odata ce aceasta va trece de cele doua Camere si va fi promulgata, se vor incepe demersurile pentru revizuirea Constitutiei."Am avut cateva teme importante. Am discutat…