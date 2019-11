Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca PSD intentioneaza sa depuna motiune de cenzura impotriva Guvernului Orban, dupa ce va trece "luna de miere". "Asta este rostul opozitiei. Nu este normal sa pregatim o motiune de cenzura? Ii lasam sa treaca luna de miere. Va fi pe…

- Marcel Ciolacu a spus ca ”anumiți pesediști au reușit performanța atat sa dea jos un Guvern, cat și sa impuna un alt Guvern, unul minoritar, e Guvern PNL, care are 20% din Parlament”. ”Ne aflam in fața unui guvern minoritar și vom vedea cum vom funcționa in continuare și care vor fi majoritațile…

- Horia Nasra a spus: „Ma bucur ca m-am intors acasa". Deputații Horia Nasra și Cornel Itu s-au reintors in PSD, potrivit unui mesaj postat de Nasra pe Facebook, dupa ce inițial anunțasera ca trec la Pro Romania. Social-democratul a adaugat ca nu va vota moțiunea de cenzura. Moțiunea…

- „Parlamentarul PSD care voteaza la moțiune pleaca din partid. Sambata e un efort pentru dumneavoastra sa aduceți oameni. Inca aștept sa vedem o formula de Guvern pe care o aduceți. Tot auzim povestea asta, in fiecare sesiune parlamentara", a spus Mihai Fifor, marți seara, la Antena 3. Social-democratul…

- Social-democratii vor pleca de la guvernare daca ar trece o motiune de cenzura, dar aceasta nu va fi adoptata de Parlament, a spus vineri secretarul general al PSD, Mihai Fifor. "Este fals ca PSD se agata de guvernare. Plecam maine daca trece o motiune de cenzura si vine cineva care sa asigure functionarea…

