Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca exclude in acest moment o guvernare alaturi de PNL pentru ca „s-au pierdut timpii adecvați”, dar acest lucru poate sa se intample in urma unor noi alegeri, potrivit unui interviu acordat joi pentru B1TV. Liderul social-democrat este insa de parere ca o astfel de alianta intre PNL si […] The post PSD pregateste lovitura de gratie pentru Guvernul PNL. Ciolacu: „Cițu e cazut!” first appeared on Ziarul National .