- Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului în sesiune extraordinara este semnata de presedintii celor doua foruri legislative, Marcel Ciolacu, respectiv Robert Cazanciuc. Birourile permanente reunite au decis luni…

- MOTIUNE DE CENZURA. Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara este semnata de presedintii celor doua foruri legislative, Marcel Ciolacu, respectiv Robert Cazanciuc.Birourile permanente reunite au decis luni ca motiunea de cenzura "Guvernul PNL…

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, intitulata “Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mita generalizata”, depusa de PSD, luni, in Parlament, ar putea fi votata in septembrie, scrie Digi24, care citeaza surse din cadrul Partidului Social-Democrat. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu,…

- Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca va depune o moțiune de cenzura în urmatoarea perioada și va obține cel puțin 250 de voturi. Conform unor surse Digi24, moțiunea nu va obține neaparat 250 de voturi, însa cu toate astea va trece fara mari probleme.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban. Sigur pe el, Ciolacu declara in aceeași zi ca moțiunea va trece cu 250 de voturi. Surse politice susțin ca afirmația lui Ciolacu este una adevarata, iar moțiunea, chiar daca nu va strange…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca motiunea de cenzura pe care PSD o va depune in Parlament impotriva Guvernului Orban, va trece cu peste 250 de voturi.”Motiunea de cenzura va trece. Este alb si negru, nu mai este gri. Daca ati fi fost in Parlament astazi, toti liderii politici,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri, la dezbaterea din Parlament la care participa și premierul Ludovic Orban, ca PSD va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului luni, 17 august.

- Marcel Ciolacu a vorbit despre la DC News Tv despre eventuala motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban si ultimele decizii luate in Parlament. Liderul PSd nu a renuntat la ideea de a da jos actualul guvern al Romaniei. "Am spus foarte clar ca nu vom depunde o motiune de cenzura in timp…