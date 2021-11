Florin Cițu a anunțat, vineri, noi negocieri cu PSD și UDMR, in weekend, pe temele pe care cele trei partide nu s-au ințeles inca. „Ne-am ințeles pe foarte multe domenii. Asta inseamna doar ca trebuie sa mai discutam. Maine vom avea discuții din nou pe aceste sectoare unde nu am avut o concluzie favorabila”, a […] The post PSD, PNL și UDMR vor continua negocierile in weekend appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .