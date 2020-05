Social-democratii considera ca PNL s-a compromis definitiv sustinandu-l in continuare pe Florin Citu, ministrul Finantelor, despre care spun ca "a reusit o performanta unica in istoria politica moderna", devenind ministrul Finantelor impotriva caruia au trecut motiuni simple la Senat si la Camera Deputatilor in aceeasi legislatura. "PNL s-a compromis definitiv, Citu a devenit un repetent istoric - de patru ori in sase luni. Succesul motiunii simple initiata de PSD impotriva 'Virusului Citu' a reusit sa arate tarii doua lucruri importante. Primul, sa prezinte din nou adevarata fata a celui…