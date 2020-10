PSD: PNL nu respectă Legea nr. 500/2002 şi nu prezintă bugetul pe anul următor înainte de alegeri! ”PNL nu respecta Legea nr. 500/2002 si nu prezinta bugetul pe anul urmator inainte de alegeri! Conform economistilor uneia dintre cele mai mari banci din Romania, pentru a acoperi gaurile din buget, Guvernul ar merge mai degraba pe majorareaTVA, pentru ca masura s-ar putea aplica rapid si ar avea un efect imediat, intrucat TVA e cel mai usor de colectat”, afirma sovial-democratii. Ei afiema ca, potrivit legii, cel mai tarziu la 15 octombrie Legea bugetului de stat pe anul viitor trebuie supusa dezbaterii si adoptarii Parlamentului. ”Majorarea TVA s-ar vedea insa in proiectul de buget. De aceea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD acuza PNL ca ar pregati majorarea TVA și de aceea „ascunde” bugetul pe anul viitor. „Conform economiștilor uneia dintre cele mai mari banci din Romania, pentru a acoperi gaurile din buget, Guvernul ar merge mai degraba pe #majorareaTVA, pentru ca masura s-ar putea aplica rapid și ar avea un efect…

- "Presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul", Gabriel Oprea, si-a depus candidatura pentru Parlament. Generalul Gabriel Oprea va candida ca independent, pentru un mandat de deputat, in municipiul Bucuresti. Decizia vine ca urmare a zecilor de mii de mesaje primite de la patriotii…

- Premierul Ludovic Orban a criticat duminica seara in termeni duri Curtea Constitutionala, legat de decizia prin care s-a stabilit ca legea prin care Parlamentul, si nu Guvernul, stabileste data alegerilor legislative este constitutionala. El a facut mai multe precizari legate de modul de organizare…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea prin care se prelungește starea de alerta cu 30 de zile, de la 15 octombrie. Printre altele, in document este inclusa și lista țarilor de risc pentru care se aplica restricții la sosirea in Romania. Masuri de prevenire și control a infecțiilor…

- "Am vazut ca s-a mai emis o decizie a CCR care pe mine m-a surprins si banuiesc ca nu numai pe mine, dar asta e. Deocamdata nu afecteaza procesul electoral. Noi avem toate procedurile angajate si aflate in derulare, in conformitate cu prevederile legale. Pana nu se publica motivarea CCR, nu poate…

- Orban spune ca bugetul pe 2021 ar putea fi votat la finalul anului, de noul Parlament ales in 6 decembrie. Ce se intampla cu salariul minim anul viitor Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat duminica, la Bistrita, ca Guvernul actual va intocmi proiectul de buget pentru anul 2021, dar prefera ca legea…

- Salariul minim in Romania se va calcula din 2021 in funcție de „coșul minim pentru un trai decent”. Acesta este estimat de Guvern pentru o persoana singura și se ridica la 2600 de lei.Legea privind aprobarea cosului minim de consum lunar a intrat in vigoare pe 17 august, conform Mediafax.…

- Premierul Romaniei a mentionat faptul ca in ultimii 30 de ani nu a fost intalnita o astfel de situatie. Citeste si: Mastile vor deveni obligatorii si in spatii deschise in Romania. Orban: Masura va fi decisa la nivelul fiecarui judet in parte "Nu-mi aduc aminte ca, in 30 de ani, Parlamentul…