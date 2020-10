Stiri pe aceeasi tema

- PSD, cu 10 mandate de consilier local, PNL, cu 9 mandate, Alianta USR-PLUS, cu 5 mandate si Partidul Ecologist Roman (PER), cu 3 mandate, sunt partidele politice care vor avea reprezentanti in Consiliul Local Craiova, in perioada 2020-2024, potrivit rezultatelor partiale publicate de AEP. …

- Partidul National Liberal a obtinut 15 mandate de consilieri judeteni in Constanta, din cele 36, si poate forma majoritate cu Alianta USR-PLUS, care are cinci mandate, sau cu Partidul Miscarea Populara, care a obtinut trei mandate. Deputatul Stelian Ion a anuntat ca a propus o colaborare cu PNL in…

- Reprezentatii UDMR au obtinut 15 din cele 32 de mandate din Consiliul Judetean (CJ) Satu Mare, in administratia judeteana mai fiind reprezentantii PNL, PSD si PMP, potrivit rezultatelor provizorii publicare de Autoritatea Electorala Permanenta. In urma votului de duminica, 27 septembrie, UDMR a obtinut…

- La alegerile pentru primari, candidații PNL din județ au obținut cel mai mare numar de voturi, 99.302, urmați de cei de la PSD, cu 93.667 de voturi. Pe urmatoarele locuri s-au clasat candidații pentru funcțiile de primari de la PMP – 23.865 de voturi, Alianța USR-PLUS – 14.737 de voturi și Pro Romania…

- Reprezentantii Aliantei USR-PLUS, filiala Dolj, doresc sa formeze majoritatea în Consiliul Local Craiova împreuna cu PNL, iar cele doua formatiuni sa aiba câte un viceprimar."Ar trebui sa ne uitam la forma în care se poate construi o majoritate în Consiliul Local.…

- Candidatul Calin Bibart (PNL) a obtinut 14.613 voturi in cursa pentru Primaria Arad, fiind cu 2.738 de voturi in fata principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), in timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianta PSLC) a obtinut 7.108 voturi, arata datele finale oferite de Biroul…

