- Alegerile locale 2020 au adus si o situatie inedita in Capitala. Daniel Pancu, antrenor la Poli Iasi, a candidat pe listele PSD la Consiliul General al Municipiului Bucuresti si a reusit sa castige un mandat.Contactat de Telekom Sport, Daniel Pancu s-a amuzat cand a fost intrebat despre succesul…

- PNL este pe locul 3 cu 17,3% Exit-poll-ul realizat in teren in ziua votului de asocierea CURS-Avangarde arata ca PSD a castigat alegerile pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Astfel, conform sondajului la urne realizat pentru ora 19:30, se contureaza o surpriza in privința votului politic…

- La ora 10:00, prezența la vot in București a fost de 6,01%. Fața de acum patru ani, au votat cu 1,6% mai mulți bucureșteni.Prezența la vot in București la ora 10:00109.500 de oameni au votat in București, potrivit Autoritații Electorale Permanente, pana la ora 10:00.Conform datelor oficiale, 6,01% dintre…

- La alegerile locale 2020, bucureștenii sunt chemați la urne sa aleaga primarul Capitalei, primarul de sector, Consiliul General al Municipiului București și consiliul local de sector. Alegatorii pot vota pana la ora 21:00, atunci cand urnele se vor inchide și vor fi comunicate primele rezultate de tip…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS la nivelul Capitalei si al sectoarelor. In alegerile locale din 2020, USR si PLUS vor avea liste comune de candidati pentru Consiliile Locale de Sector si pentru Consiliul…

- Partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti pot incepe de luni strangerea de semnaturi de sustinere a candidaturilor pentru consilii locale, consilii judetene, primari, presedinti ai consiliilor…