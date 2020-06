Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu, a afirmat ca in guvernarea PNL in aparatul de stat au fost angajate 12.000 de persoane noi, declarandu-se convins ca "oamenii vor sanctiona la vot aceste abuzuri liberale". "Peste 12.000 de oameni au fost angajati, noi, la stat, desi domnul Orban…

- UPDATE: Prefectura Olt a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca pe data de 21 mai, a fost convocata o sedinta de lucru a Grupului de Coordonare pentru Gestionarea Bolilor Inalt Contagioase pentru a stabili imprejurarile si masurile urgente dispuse in cazul focarului de infectie Covid-19 la…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a afirmat ca aproape un milion de copii nu au acces in acest moment la invatamantul online si solicita ca autoritatile sa rezolve aceasta problema. "Ultima cifra pe saptamana aceasta este, iarasi, dovada minciunii pe care o practica constant guvernarea…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o ședința de urgența cu o parte din cabinetul Orban, la Palatul Cotroceni, la finalul careia a declarat ca am parcurs o etapa importanta, dar nu este cazul ca acum sa avem planuri de relaxare. El a subliniat ca astfel de masuri vor fi posibile atunci cand vor fi indeplinite…

- Autoritatile se asteapta la un varf al numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus dupa Paste, in condițiile in care in urmatoarele doua saptamani peste 200.000 de oameni vor intra in tara. „In ultimele trei zile, aproximativ 10.000 de cetateni pe zi au intrat in tara. Daca situatia va continua pe…

- Sapte persoane care lucreaza la Ambasada Romaniei la Paris au fost testate pozitiv cu COVID-19, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), luni, printr-un comunicat de presa. Au fost dispuse masurile care se impun in relatia cu autoritatile din statul de resedinta, respectiv masuri de protectie…