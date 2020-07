PSD pierde și câștigă fără luptă Sorin Roșca Stanescu Este rușinos pentru un partid politic sa piarda puterea fara lupta. PSD a comis-o de doua ori. O data dupa ce Ponta a demisionat, iar a doua oara prin aruncarea in aer a premierului Viorica Dancila. Și este la fel de rușinos, absolut degradant, ca un partid politic sa vina la putere […] The post PSD pierde și caștiga fara lupta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

