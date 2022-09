Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca exista posibilitatea ca incepand cu anul 2023, asa cum au discutat in coalitie si cum a afirmat de fiecare data, sa sustina cresterea salariului minim si, desigur, a pensiilor, insa datele vor fi facute publice doar dupa ce vor

- "Am sustinut inca de la inceput ca trebuie sa ne ingrijim astfel incat sa ne aliniem la aceasta decizie. Exista posibilitatea ca incepand cu anul 2023, asa cum am discutat in coalitie si am afirmat de fiecare data, sa sustinem cresterea salariului minim si, desigur, a pensiei, doar ca aceste date, asa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a salutat, miercuri, adoptarea de catre Parlamentul European a Directivei privind salariul minim european, aratand ca acest proiect a fost sustinut „intens” de social-democrati si reprezinta „o mare victorie” pentru toti acei oameni care muncesc din greu.

- Catalina Bozianu, presedintele PMP Prahova, a declarat ca masura majorarii salariului minim propusa de Guvern, fara a exista acoperire reala, nu este nimic altceva decat un drum sigur spre un dezastru economic. Bozianu sustine ca singurele soluții corecte sunt scaderea poverii fiscale…

- Creșterea salariului minim, susținuta de oamenii de afaceri din Romania. Care sunt cele trei condiții cerute Creșterea salariului minim, susținuta de oamenii de afaceri din Romania. Care sunt cele trei condiții cerute Prim-vicepresedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anuntat, miercuri, ca PSD va propune in coalitie cresterea salariului minim la 3000 de lei.„Vom propune in coalitia politica majorarea salariului minim pana la 3.000 lei cu pastrarea acelui mecanism de netaxarea a unei valori de 200 de lei. Dar valoarea va fi obligatorie.…

- Este un nou scandal in coaliție pe tema creșterii pensiilor și salariilor. PSD anunta cresteri de pensii si majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie. PNL spune ca nu au fost discutate astfel de masuri. Premierul, pe de alta parte, spune ca vor fi facu

- Partidul Social Democrat a propus majorarea salariului minim brut de la 2550 de lei la 3000 de lei lunar, adica o creștere neta de 250 de lei. Premierul Nicolae Ciuca a afirmat marți, 30 august, ca „in funcție de evoluția colectarilor la buget” și de discuțiile din coaliție, „vom ajunge la o concluzie”.„Va…