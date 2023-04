Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in familii din Alba Iulia și Teiuș, de Paște. Doi barbați s-au ales cu dosare penale și ordine de protecție Doi barbați din Alba s-au ales cu dosare penale, de Paște. Și-ar fi agresat partenerele de viața. Polițiștii au emis și ordine de protecție. Potrivit IPJ Alba, sambata, 15 aprilie, polițiștii…

- Rareș Bogdan, audiat la DNA in dosarul maștilor neconforme, cumparate de Romarm in timpul pandemiei de COVID-19 Rareș Bogdan, europarlamentar din partea PNL ar fi fost audiat joi dimineața la DNA. Acesta ar fi fost audiat in calitate de martor, intr-un dosar ce privește o achiziție de maști, in perioada…

- Patru persoane din Alba prinse de polițiști in timp ce aruncau saci cu deșeuri intr-un parau: S-au ales cu dosare penale Patru persoane din Alba prinse de polițiști in timp ce aruncau saci cu deșeuri intr-un parau: S-au ales cu dosare penale La data de 14 martie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala…

- REZULTATELE ACTIVITAȚILOR DE COMBATERE A OPERAȚIUNILOR ILEGALE CU DEȘEURI – IN CREȘTERE IN 2022, FAȚA DE ANII ANTERIORI Ca urmare a intensificarii activitaților de combatere a operațiunilor ilegale cu deșeuri de catre structurile Ministerului Afacerilor Interne, in cooperare cu celelalte autoritați…

- Primaria Piteși transmite ca in urma activitații din teren a Compartimentului Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal, din cadrul Poliției Locale Pitești, au fost constatate și sancționate, atat pe parcursul anului 2022, cat și in prima luna a anului in curs, contravenții la Legea 50/91 privind…

- Situația inregistrata in proiectul drumului expres care va lega Lugojul de Filiași (Craiova), se complica mai mult decat surprinzator. Dupa ce cei de la Egis au contestat rezultatele licitației pentru stabilirea executanților studiilor de fezabilitate pe doua loturi, cazul ajungand la Tribunalul București,…

- Fostul fotbalist Alexandru Piturca, fiul lui Victor Piturca, a fost retinut marti de procurorii DNA, pentru 24 de ore, in dosarul privind achizitii ilegale in timpul pandemiei de COVID, au declarat surse judiciare pentru Agerpres . Alexandru Piturca a fost audiat mai multe ore la sediul DNA, dupa care…

- Fostul selecționer al Romaniei, Victor Pițurca, a fost chemat, luni, la sediul central al DNA. Acesta a dat declarații in fața procurorilor anticorupție și, ulterior, a fost reținut, potrivit Realitatea PLUS.Antrenorul a fost intrebat in legatura cu derularea unui contract de achiziție privind o cantitate…