PSD: Pentru români, totul se scumpeşte. Dar, în logica lui Cîţu, puterea de cumpărare creşte „Este absolut neverosimila raportarea INS, invocata de premierul Citu, privind asa-zise cresteri spectaculoase de salarii de 35-45% in domenii afectate foarte puternic de pandemie, cum ar fi industria HORECA, industria auto, industria mobile etc. Aceasta imagine complet deformata rezulta din faptul ca INS a comparat „mere cu pere”, respectiv salariile platite in aprilie 2021 au fost raportate indemnizatiile de somaj tehnic acordate in perioada de carantina de anul trecut, desi acestea reprezentau doar 75% din salariul de baza, fara sporuri si bonusuri. De altfel, chiar in comunicatul INS… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

