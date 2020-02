Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban sustine ca Start Up Nation ar trebui lansat în domenii precum IT si cercetare, care pot duce la dezvoltarea economiei românesti. "Nu Start Up Nation pentru pomanageala pe care a gândit-o PSD", a afirmat Orban, duminica, la Consiliul National al PNL.…

- Fostul premier Viorica Dancila a afirmat ca PNL nu va majora pensiile cu 40% in septembrie. ”Au spus ca vor majora conform legii, nu au spus niciodata de 1.775 de lei punctul de pensie”, a spus Dancila, adaugand ca legea se poate modifica sau poate fi prorogata. ”Noi am crescut pensiile,…

- Guvernul ar putea acorda ajutoare de stat investitorilor care vin in judetele din zona Moldovei, a declarat, vineri, la Iasi, premierul Ludovic Orban. Potrivit acestuia, regiunea de nord-est nu se poate dezvolta fara investitii, iar din acest motiv oamenii de afaceri interesati sa investeasca in…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca Trezoreria nu va fi inchisa pe 20 decembrie, asa cum a procedat Guvernul anterior."Nu inchidem Trezoreria pe 20, asa cum au facut cei de dinainte", a declarat Orban, in debutul sedintei de Guvern, conform Agerpres. Citește și: Decizie FULGER:…

- Premierul Ludovic Orban considera ca ar trebui crescuta varsta de pensionare pentru anumite categorii de angajati. Acesta a dat ca exemplu profesorii, care ar putea avea optiunea sa lucreze pana la 70 de ani. Eliminarea pensiilor speciale, in dezbatere la Comisia de Munca. Orban: Sustinem…

- Lovitura pentru sute de romani! In decembrie, se pune lacatul peste o celebra fabrica din Romania. Electroputere Craiova se va inchide in luna decembrie, cand ultimii angajati vor finaliza cea din urma comanda – reparatia unui transformator de 440 MVA pentru Centrala de la Cernavoda, care a fost executat…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca administratia din Romania a blocat foarte multe proiecte, ca nu exista institutii digitalizate asa cum ar trebui si sustine ca nu poate face public un numar al angajatilor din sistemul bugetar care vor ramane fara locuri de munca in urma restructurarilor anuntate…

- "Asta va depinde de președinții celor doua Camere. Cred ca se poate stabili in cursul zilei de luni audierea. Nu reprezinta o problema. Daca se face audierea luni va fi inainte de audierea cel puțin din comisia de specialitate a Parlamentului European, care din cate știu este programata pentru data…