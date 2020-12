PSD: Orice mandat de formulă guvernamentală formată de Orban și partidele de dreapta va fi lipsit de legitimitate PSD susține ca orice mandat de formula guvernamentala formata de Orban și partidele de dreapta va fi lipsit de legitimitate, iar președintele Iohannis trebuie sa înțeleaga mesajul dat de români la alegerile parlamentare 2020.

PSD a transmis, luni, pe Facebook, un mesaj în care susține ca este "gata sa se puna în slujba țarii cu o echipa de profesioniști și un program de guvernare solid":"Românii au decis ca PSD ramâne principala lor speranța pentru a scoate România din criza sanitara și cea economica în care au dus-o Orban și PNL!Azi,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

