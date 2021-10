Stiri pe aceeasi tema

- UE a raspuns cererii de asistența a Romaniei pentru a trata numarul mare de pacienți afectați de COVID-19, prin intermediul Mecanismului de protecție civila. Prin intermediul Mecanismului de protecție civila al UE au fost propuse din partea Austriei 1 075 de colete cu diferite medicamente pentru asistența…

- Sociologul Gelu Duminica a dat cateva explicații, miercuri, la Digi24, despre cauzele care au dus la situația de criza Covid in care se afla Romania acum. Potrivit acestuia, cei care au transmis mesaje despre vaccinare nu au ințeles societatea și ce voiau oamenii sa afle, de fapt.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca va convoca saptamana viitoare partidele si formatiunile parlamentare la consultari, dupa ce motiunea de cenzura initiata de PSD impotriva Guvernului Citu a fost adoptata de plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor. ‘Acum suntem in situatia de…

- Pandemia de COVID-19 ne-a schimbat fundamental modul de viata, dar ne-a oferit si oportunitati de a ne adapta si de a face lucrurile mai bine, a spus presedintele Klaus Iohannis in cadrul celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU. „Aceasta este a doua noastra dezbatere generala in…

- Asociația Jurnaliștilor de Mediu a lansat astazi, 15 septembrie, o petiție prin care colecteaza semnaturi pentru stoparea accesului turiștilor la plaja neautorizata din satul Dumeni (Rișcani), pe o fișie protejata prin lege de pe malul lacului Costești Stinca. Plaja este situata la nici 30 m de gospodariile…

- Președintele Klaus Iohannis s-a razgandit și daca in urma cu trei luni ”decreta” ca am ”invins pandemia”, acum, cand numarul cazurilor este in creștere, Iohannis ”decreteaza” ca nu s-a ”incheiat pandemia”. ”In același timp, trebuie sa fim cu toții conștienți ca pandemia nu s-a incheiat. Este…

- Societatea de Geofizica Aplicata din Romania (SGAR), alaturi de Balkan Geophysical Society (BGS), in parteneriat cu Universitatea din Bucuresti, organizeaza in perioada 10-14 octombrie 2021, cea de-a 11-a editie a Balkan Geophysical Society Congress, eveniment cu traditie al comunitatii geostiintifice.

- Medicii romani atrag atenția asupra faptului ca nu doar accesul la educație este o problema cu care se confrunta copiii din Romania in pandemia de COVID-19. Perioada petrecuta in izolare, departe de prieteni și de colegi, a crescut riscul obezitații in randul acestora. Studiile internaționale și constatarile…