- PSD este obligat sa faca publice informațiile legate de costurile inchirierii elicopterului cu care fostul premier Viorica Dancila a mers in turneu in Moldova, singura regiune a țarii care nu are o autostrada. Decizia prin care PSD trebuie sa faca publice acele costuri și sa menționeze sursa banilor…

- Partidul Social Democrat a fost obligat de Curtea de Apel Bucuresti sa faca publice sursele de finantare si prestatorii de servicii de la mitingul “impotriva abuzurilor” din Piata Victoriei, organizat pe 9 iunie 2018. Decizia instantei este definitiva. Tribunalul Bucuresti a decis publicarea surselor…

- Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice informatiile de interes public, iar autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.…

- Viorica Dancila si Partidul Social Democrat cer judecatorilor sa anuleze contractele de inregistrare a domeniilor de Internet vioricadancila.ro, dancilaviorica.ro si dancila.ro, iar aceste domenii sa fie transferate pe numele premierului, "spre exclusiva detinere si folosire".Ce solicita…

- Magistratii Curtii de Apel Constanta au admis recursul in dosarul 5432 118 2018 avand ca obiect comunicarea de informatii publice Legea 544 2001 , in care Asociatia Constanta Altfel a fost reclamant si primarul municipiului Constanta ndash; intimat parat. Prin sentinta pronuntata, judecatorii au dispus…