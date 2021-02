Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seara ca nu crede ca este oportuna, in acest moment, declanșarea unei proceduri de suspendare a președintelui Klaus Iohannis. Intrebat de Ion Cristoiu, daca PSD ar susține o inițiativa a AUR de suspendarea președintelui Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu a spus…

- ”Renate Weber e o institutie din institutiile statului de drept, Avocatul Poporului, CCR. Cum te apuci sa ataci? Este pe mandat. De ce vii pe un anumit mandat si ataci? Categoric, daca vor forta schimbarea doamnei Renate Weber, o sa atacam hotararea la Curtea Constitutionala. Si, categoric, in primul…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, spune ca va dura doua saptamani pana cand se va da un vot in plen in privința acestor schimbari. Deși era anunțata ca sigura, eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor a fost AMANATA „Am demarat procedura privitoare la revocarea Avocatului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a anuntat marti, 16 februarie, ca Parlamentul a demarat procedura pentru revocarea Avocatului Poporului, Renate Weber. Unul dintre motivele care stau la baza revocarii este acela ca Avocatul Poporului a avut o atitudine nepotrivita in timpul pandemiei,…

- Comisiile juridice din Camera Deputaților și Senat au termen de doua saptamani pentru a intocmi raportul privind revocarea actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, anunța președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. „Am demarat procedura privind la revocarea Avocatului Poporului.…

- Fost ministru al Justiției in perioada 1996-2000 și președinte PNL intre 2001-2002, Valeriu Stoica spune ca partidul condus de Ludovic Orban "nu a fost suficient de discret" in negocierile pentru formarea Guvernului de dupa alegerile parlamentare și ca in PNL sunt "mari tensiuni"."PNL nu a avut cea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dupa declarațiile lui Ludovic Orban in care a anunțat variantele cu care PNL va merge la negocieri. Social-democratul spune ca „circul pierzatorilor nu mai pleaca din oraș”. „Mai nou, ”subsemnatul Orban” se autopropune iarași premier, o funcție din care a plecat…

- Imediat dupa inchiderea urnelor, au fost anuntate rezultatele exit-poll-ului realizat de Curs-Avangarde, pe baza rezultatelor inregistrate la ora 19.00, potrivit carora Partidul Social Democrat a obtinut, la Senat, 30,6% dintre voturile exprimate la alegerile parlamentare de ieri, la nivel national,…