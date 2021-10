PSD nu vrea puterea. Nu va propune un premier

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, spune ca social-democrații vor lua luni dimineața o decizie cu privire la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, insa, cel mai probabil nu vor merge la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru. „Vrem sa vedem ce vrea presedintele”, a declarat…

- Deputatul PNL, Ionel Danca, arata ca actuala echipa de conducere a PNL a ”ignorat” prevederile statutare care prevad ca propunerea partidului de prim-ministru este decisa in cadrul Consiliului Național. Ultima decizie a Consiliului Național este ca Ludovic Orban este propunerea de prim-ministru a…

- Fostul magistrat constituțional a precizat ca CCR s-a confruntat deja cu un astfel de scenariu și ca a dat o decizie in acest sens."Este o decizie a CCR care spune ca președintele nu poate sa propuna imediat, ca premier, aceeași persoana care a fost demisa prin moțiune de cenzura. Din aceasta perspectiva,…

- De luni, incep consultarile la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, dupa moțiunea de cenzura inițiata de PSD și trecuta de USR. Negocierile se arata fara speranța, in condițiile in care PSD a daramat guvernul doar sa-și faca imagine și nu vrea sa guverneze in criza, PNL nu renunța, evident,…