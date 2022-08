PSD nu susține diminuarea schemei de compensare a prețurilor la energie și gaze PSD nu susține diminuarea schemei de compensare a prețurilor și susține ca soluția corecta este reglementarea. „PSD nu a propus și nici nu ar fi putut propune diminuarea plafonului pentru compensarea prețurilor la energie. PSD a susținut in permanența revenirea, temporara, la o piața de energie reglementata, așa cum era inainte de liberalizarea haotica ce […] Articolul PSD nu susține diminuarea schemei de compensare a prețurilor la energie și gaze a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

