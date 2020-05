PSD nu se mai vindecă Boala social-democraților nu are leac. Și e normal sa nu se vindece, din moment ce iși schimba pansamentele fara sa-și curețe plagile. Sunt leziuni vechi, pe care le-au carat dupa ei de-a lungul timpului. Rar s-a vindecat vreuna și, in scurt timp, a aparut alta. Nu le-a trecut bine ingamfarea, ca a și aparut lacomia […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații demonteaza noi mituri despre boala COVID-19, care in ultima vreme au inceput sa circule pe internet. Reprezentanții OMS au vrut sa clarifice astfel unele informații care au stat la baza unor fake news-uri raspandite in mediul online. Iata mai jos raspunsurile OMS la…

- La sfarșitul lunii ianuarie, Smiley (36 de ani) anunța ca pleaca, alaturi de oamenii sai de la HaHaHa Production, sa lucreze la cateva proiecte muzicale in SUA timp de doua luni și jumatate. Urma sa se intoarca in aprilie, cand se pregateau edițiile live ale emisiunii „Romanii au talent” de la Pro TV,…

- Boala provenita de la sobolani, despre care oficialii americani din sanatate spun ca nu poate fi transmisa intre persoane, afecteaza de obicei pacienti care respira aer contaminat de excremente ale sobolanilor. Este posibila contractarea virusului si de la muscatura unui rozator infectat, sau daca oamenii…

- Aparut in condiții grafice de invidiat, volumul „Prezentul artistului” (Bacau, Editura Rovimed Publishers, 2020) – configurat cu picturi și ideograme semnate de penelul lui Alex Oko și insoțit de o garda imperiala a vorbelor (Dan Sandu, Theodor George Calcan, Petre Isachi) – a intrat in lume in hainele…

- Trei pacienți infectați cu noul coronavirus sunt declarați vindecați la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. Toți trei sunt din Hunedoara, iar unul dintre ei este femeia de 26 de ani care s-a ales cu dosar penal dupa ce nu ar fi respectat autoizolarea și ar fi contaminat o secție a spitalului…

- Primul caz al unui pacient care suferea de COVID-19, boala provocata de noul coronavirus, pare sa fi aparut pe 17 noiembrie 2019 in provincia Hubei, potrivit cercetarii guvernului chinez, citata de South China Morning Post.Experții chinezi au identificat pana in prezent cel puțin 266 de persoane care…

- Un nou caz de coronavirus a fost confirmat in București. Este al doilea caz in Capitala și al 14-lea din țara. Este vorba de o femeie de 42 de ani, „contact apropiat” al barbatului de 49 de ani, din București, confirmat pozitiv in cursul zilei de ieri. Femeia se afla in centrul de carantina București…