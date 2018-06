Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Vlase, nominalizat de Klaus Iohannis la SIE, ar trebui sa fie audiat la inceputul saptamanii in comisia parlamentara și apoi sa depuna juramantul. Venind din randurile PSD, nu ar trebui sa aiba emoții la vot, dar Liviu Dragnea a anunțat ca va face o analiza, nominalizarea aducand “intrebari",…

- Conflictul PSD-Iohannis escaladeaza. Social-democratii nu-l accepta pe Gabriel Vlase la sefia Serviciului de Informatii Externe, cel putin nu acum. Situatia ramane tensionata cel putin pana cand presedintele Klaus Iohannis va lua o decizie privind revocarea Laurei Codruta Kovesi. Surse din PSD au precizat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ironizat vineri adresa primita de la seful statului privind nominalizarea lui Gabriel Vlase la sefia Serviciului de Informatii Externe."Intr-adevar, am primit o adresa de la presedinte, eu si Calin Tariceanu, o propunere pentru SIE. Si acum, ca sa citez un…

- Numirea deputatului PSD Gabriel Vlase la conducerea Serviciului de Informatii Externe (SIE) nu ar fi pe placul social-democratilor, acesta fiind mai degraba un apropiat al lui Mihai Tudose, decat al liderului Liviu Dragnea, potrivit unor surse Hotnews. PSD nu a transmis inca o declaratie oficiala cu…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a vorbit la Realitatea TV despre numirea lui Gabriel Vlase la sefia Serviciului de Informatii Externe."Avand in vedere miza acestei nominalizari, trebuie sa o analizam din trei puncte, sa vorbim ce inseamna asta pentru SIE si pentru comunitatea de informatii…

- Social-democrații nu se așteptau la numirea lui Gabriel Vlase la șefia SIE. Surse din interiorul PSD au declarat pentru Hotnews.ro ca numirea lui Gabriel Vlase nu este pe placul lui Liviu Dragnea iar liderul PSD ar fi fost luat pe nepregatite de decizia lui Klaus Iohannis. De altfel, liderii PSD evita…

- Președintele Comisiei pentru controlul activitații SIE, deputatul PSD Mihai Weber, a declarat, joi, ca Gabriel Vlase, nominalizat de președintele Klaus Iohannis pentru a fi numit in funcția de director SIE, ar putea depune juramantul pana miercuri, timp in care va fi audiat și votat in Parlament.”Eu…