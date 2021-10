Stiri pe aceeasi tema

- PSD nu va merge, cel mai probabil, la consultarile de la Cotroceni, cu o propunere de premier, insa o decizie va fi luata luni dimineata in Consiliul Politic National al partidului, a declarat, duminica, presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu.

- Dupa ce au decis, joi, ca il vor susține pe Florin Cițu pentru funcția de premier, cei din PNL s-au razgandit, vineri, și au hotarit ca daca nu vor forma o majoritate parlamentara pentru acesta, nu il vor mai propune pentru funcția de premier la intalnirea de luni, cu președintele Klaus Iohannis. Partidul…

- Biroul executiv al PNL a decis, joi seara, cu unanimitate de voturi, ca Florin Cițu sa fie propunerea de premier pe care partidul o va prezenta la consultarile de la Cotroceni, convocate pentru saptamana viitoare de președintele Klaus Iohannis. ”Partidul National Liberal a decis in sedinta Biroului…

- Florin Cițu s-a gandit și la varianta de a propune pe altcineva premier din partea PNL, deși susține in continuare, chiar și dupa scorul record la moțiunea prin care a fost demis, ca tot el va fi propunerea partidului pentru aceasta funcție. In acord cu președintele Klaus Iohannis, i s-a propus Adinei…

- Intalnirea dintre copreședintele USR PLUS Dan Barna și președintele Klaus Iohannis, care a avut loc pe 7 septembrie, la Cotroceni a fost una tensionata, in care reproșurile au curs de ambele parți, susțin surse bine informate. Potrivit acestora, in decursul discuției care a durat 21 de minute, Barna…

- Ședința de Guvern de vineri are pe ordinea de zi 5 proiecte educaționale și proiectul de hotarare de guvern Romania Educata, proiectul pe care l-a realizat Klaus Iohannis impreuna cu consilierii sai de la Cotroceni, in al doilea mandat. Guvernul urmeaza sa se reuneasca in sedinta vineri pentru a discuta…

- Un raspuns neașteptat sau pentru unii așteptat a venit din partea premierului Florin Cițu in cadrul unui interviu acordat Televiziunii Publice. Cițu a fost intrebat daca s-a gandit sa candideze la prezidențiale. “Pas cu Pas” a raspuns Florin Cițu, acesta fiind titlul carții lansata de Klaus Iohannis…

- Televiziunea Publica s-a ales cu o amenda de 10.000 lei din partea Consiliului National al Audiovizualului, pentru anumite afirmatii ale jurnalistului Ionut Cristache, in emisiunea Romania9, despre mai multi lideri PNL si despre presedintele Klaus Iohannis. Ședința CNA a analizat emisiunile din 20 și…