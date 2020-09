Stiri pe aceeasi tema

- Social democrații au decis, marți în ședința Consiliului Politic National sa nu faca alianțe electorale la alegerile parlamentare din acest an. Surse din interiorul PSD au declarat pentru HotNews.ro ca liderii PSD au luat decizia în consens, cu o larga majoritate. Decizia era așteptata în…

- Vicepresedintele PSD Radu Moldovan a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa alaturi de liderul Pro Romania, Victor Ponta, ca este un sustinator al unei aliante intre cele doua partide pentru alegerile parlamentare.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a lansat, sambata, ideea comasarii alegerilor locale cu cele parlamentare, pe fondul epidemiei de coronavirus. El a declarat, in cadrul unei vizite in comuna Sendriceni din judetul Botosani, ca organizarea in comun a alegerilor ar face…

- Totodata, Ponta a subliniat, facand referire la esecul motiunii de cenzura de luni, ca o astfel de alianta ar fi posibila fara "tradatori si vanzatori de voturi". "A fost o fake-motiune, sa fie foarte clar. Pentru electoratul si alesii PSD a fost un semnal ca cinci ani de acum incolo nu se mai bate…

- ​Presedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, vineri, ca exclude o alianta cu PSD pentru alegerile parlamentare, dar si-ar dori o stânga unita pentru 2024.Întrebat într-o conferinta de presa daca se gândeste la o alianta cu PSD pentru alegerile parlamentare,…

- "Eu nu cred ca ar trebui sa mai fie un guvern condus de un penelist pana la alegeri. Daca ar fi o alianta a stangii PSD-Pro Romania am fi pe primul loc cu siguranta, si la alegeri locale, si la parlamentare. Daca PNL castiga alegerile parlamentare, sa faca ei guvernul. Dar pana la alegeri, sa pui…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminica seara la B1TV ca liderul interimar PSD Marcel Ciolacu le-a spus in CEX ca este posibil sa se amane alegerile locale și cele parlamentare pentru anul viitor.„Ne apropiem cu pași repezi de perioada alegerilor, in cazul in care se organizeaza…

- Alianta USR-PLUS devine, incepand de miercuri, 24 iunie, alianta politica. Dupa o colaborarea sub forma aliantei electorale, la alegerile europarlamentare si la alegerile prezidentiale, cele doua formatiuni si-au oficializat la tribunal colaborarea. „Admite cererea. Dispune inregistrarea aliantei politice…