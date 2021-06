Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Marginea drumului si albia raului nu sunt „groapa de gunoi”, a afirmat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, care participa la o campanie „Let’s Do It, Romania!”, pe raul Arges, in apropierea localitatii ilfovene Darasti. „Am venit astazi, aici, ca sa adunam gunoaie,…

- Marginea drumului si albia raului nu sunt "groapa de gunoi", a afirmat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, care participa la o campanie "Let's Do It, Romania!" pe raul Arges, in apropierea localitatii ilfovene Darasti. "Am venit astazi, aici, ca sa adunam gunoaie, ca sa adunam…

- Senatorul PSD Neamt Razvan Cuc a criticat situatia ridicarii deseurilor menajere din Sectorul 1 al Bucurestiului, dar si faptul ca nu au fost efectuate dezinsectii pe spatiul public. Parlamentarul social-democrat a subliniat ca aceasta situatie se intampla chiar in sectorul in care se afla resedinta…

- Sectorul 1 al Capitalei este din nou plin de gunoaie. Firma de salubrizare nu mai strange deseurile din cauza unor datorii mai vechi ale primariei, ramase neplatite. In schimb, edilul de sector acuza compania de santaj la adresa tuturor locuitorilor platitori de taxe.

- O persoana care a vrut sa arunce deșeuri pe spațiul public a fost amendata cu suma de 30.000 de lei, iar autoutilitara folosita va fi confiscata. Incidentul a avut loc in Sectorul 5 al Capitalei, unde Poliția Locala s-a autosesizat.