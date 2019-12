PSD NU depune moțiune de cenzură, dar sesizează CCR, după angajarea răspunerii Guvernului/ VIDEO Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca PSD va sesiza Curtea Constituționala pe legile in cazul carora Guvernul și-a angajat raspunderea, asta pentru ca doua legi care reglementeaza același lucru se afla in dezbatere parlamentara. Ciolacu a precizat ca PSD nu va iniția o moțiune de cenzura. ”PSD nu ia in calcul o moțiune de cenzura pe aceste trei legi, pe fondul legilor. Ele, culmea sunt intr-o zona foarte inaintata in Parlament și este posibil ca saptamana viitoare sa fie votate, de aceea nu ințeleg de ce s-a venit cu asumare. Tocmai de aceea, pe cele doua legi vom sesiza CCR… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

