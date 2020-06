PSD, noi atacuri la adresa PNL! Redeschiderea grădinițelor, o farsă Reprezentanții Partidului Social Democrat au postat pe o rețea sociala un mesaj potrivit caruia redeschiderea gradinițelor ar fi devenit noua farsa a liberalilor. ”Redeschiderea gradinițelor devine noua farsa liberala in țara in care guvernarea refuza dublarea alocațiilor pentru copii. Zilele prostiei PNL continua sa faca victime! Iohannis anunța ca de azi se redeschid gradinițe și afterschooluri, Orban face ședința de Guvern, iar rezultatul este tipic liberal: nimic. Sute de mii de parinți au așteptat zile la rand normele care nu mai apar. E și greu sa apara cu un profesor pus ministru doar sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Redeschiderea gradinițelor devine noua farsa liberala in țara in care guvernarea refuza dublarea alocațiilor pentru copii. Zilele prostiei PNL continua sa faca victime! Iohannis anunța ca de azi se redeschid gradinițe și afterschooluri, Orban face ședința de Guvern, iar rezultatul este tipic…

- PSD afirma ca „liberalii sunt buni la instaurat haosul ca sa poata fura liniștiți prin spate”, precizand ca PNL „este imun la durerile romanilor și sensibil doar la afaceri pe bani publici”, in contextul in care Guvernul vrea prelungirea starii de alerta. „#Klaustrofobia impusa țarii drept nesfarșita…

- "CopiIi din Romania umiliți de cozile de topor ale Guvernului PNL! • Orban și Cițu ne anunța cu tupeu ca nu mai vor sa dea pomeni electorale copiilor din Romania! • Unul spune ca alocația e o pomana altul ca legea pentru dublarea alocației e neconstituționala și a fost aprobata dupa…

- CORONAVIRUS ROMANIA. Raed Arafat anunta ca nu va fi o relaxare totala dupa 15 mai. "Ieri s-au aplicat amenzi din partea Poliției de la Popești Leordeni. Se vindeau mici la coada, fara a se respecta distanțararea sociala. Mai avem doua saptamani pana la relaxarea masurilor, sa nu ne batem joc de ce…

- Cristian Tudor Popescu: „Au mai fost și alte situații in care mesajele președintelui, premierului și guvernului s-au batut cap in cap. Aceasta insa e o situație care poate avea consecințe grave, pentru ca creeaza in mintea oamenilor in primul rand confuzie, care duce la neincredere in autoritați. Ce…

- Este oficial - raportarile facute de unitațile spitalicești din Romania nu este in acord cu situația reala din teren.Citește și: Codrin Ștefanescu s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Iohannis și Orban: STOPAȚI abuzurile și anchetele la adresa medicilor "Dupa vizitele in teritoriu, aa constatat…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, anunța ca Romania nu duce lipsa de teste care sa depisteze coronavirus. Acesta a anunțat ca unii pacienți au insa prioritate la testare.Citește și: Codrin Ștefanescu s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Iohannis și Orban: STOPAȚI abuzurile și anchetele la adresa medicilor…

- Guvernul se reuneste la ora 17:00 pentru a emite normele de aplicare ale legii care permit acordarea de zile libere platite pentru parinti atunci cand scolile sunt inchise temporar.Desi masura ar trebui sa se aplice tuturor celor care au copii cu varsta de pana la 12 ani, modul in care sunt structurate…