PSD, nemulțumit de noile legi ale Educației. Modificările cerute de social-democrați PSD și PNL nu au ajuns la un consens in ceea ce privește noile legi ale Educației, susțin surse politice pentru HotNews.ro. Social democrații vor modificarea proiectului propus de ministrul Educației, Ligia Deca, in Parlament. Potrivit sursei citate, social democrații au cerut: -menținerea liceelor pedagogice și a formarii invațatorilor fara necesitatea unei diplome de licența […] The post PSD, nemulțumit de noile legi ale Educației. Modificarile cerute de social-democrați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

