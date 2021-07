”Ne-au amanetat si au uitat sa ne spuna! Datoria publica a crescut cu 31 miliarde de euro in timpul guvernarii de dreapta! Iar imprumuturile externe au depasit, in mai, peste 53 de mld. de euro”, au scris, luni seara, pe Facebook, oficialii PSD, atasand cifrele publicate de Ministerul e Finante. Potrivit documentului, datoria totala a ajuns la 49,7% din PIB. ”Datele publicate de Ministerul Finantelor -condus din nou- de premierul Florin Citu arata dezastrul pus in carca romanilor de Coalitia Imprumuturilor! Cifrele vorbesc singure”, au mai transmis social-democratii.