Marcel Ciolacu susține ca daca președintele Klaus Iohannis nu ar desemna un premier de la PSD pentru a forma un guvern, ar incalca, din nou, Constituția. Și asta pentru ca PSD are cele mai multe mandate in Parlament, astfel ca șansele de a forma o majoritate in jurul unui premier desemnat ar fi cele mai […]