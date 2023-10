PSD Mioveni nu se dezice de primarul Georgescu

Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura dupa lovitura pentru PSD. Este al doilea caz mare de corupție in randul PSD-ului, in ultima saptamana. Dupa Dumitru Buzatu, care a fost bagat la inchisoare, a venit randul și primarului PSD de Mioveni, Ion Georgescu. Se pare ca Ciolacu nu se grabește sa-l dea afara din partid, pana la aceasta…

- Lovitura dupa lovitura pentru PSD. Este al doilea caz mare de corupție in randul PSD-ului, in ultima saptamana. Dupa Buzatu, care a fost bagat la inchisoare, a venit randul și primarului PSD de Mioveni, Ion Georgescu. Se pare ca Ciolacu nu se grabește sa-l dea afara din partid, pana la aceasta ora…

- Denunțatorul primarului din Mioveni, Ion Georgescu, este șeful Poliției Locale Pitești. Cei doi erau prieteni de 30 de ani. Primarul orașului Mioveni a fost reținut miercuri seata, in urma unui flagrant al DNA Pitești. Asta dupa ce, spun procuorii, in toamna anului 2022, Ion Georgescu ar fi acceptat…

- Dupa modelul fostul baron PSD de Vaslui Dumitru Buzatu, care a spus ca banii gasiți in portbagajul mașinii sale erau un imprumut, și primarul PSD din Mioveni, Ion Georgescu, reținut miercuri seara de procurorii DNA, dupa ce ar fi cerut 35.000 euro mita pentru angajarea in spitalul din Mioveni a unui…

- Primarul PSD din Mioveni, Ion Georgescu a fost reținut, miercuri seara de procurorii DNA, sub acuzația de trafic de influența. Georgescu este acuzat ca ar fi cerut 30.000 euro mita pentru angajarea in spitalul din Mioveni a unui medic, intr-o funcție de conducere. Potrivit primelor informații, primarul…

- Klaus Iohannis a anunțat, luni, la deschiderea anului școlar, ca problema consumului de droguri in randul elevilor va fi discutata in prima ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Președintele a participat, alaturi de ministrul Educației și primarul sectorului 1, Clotilde Armand, la festivitatea…

- Stenograme incendiare din ședința Biroului Politic Național al PNL. In ciuda votului in favoarea angajarii raspunderii guvernului Ciolacu pe masurile fiscal-bugetare, lideri ai partidului au formulat critici dure legate de faptul ca PNL ar fi devenit o anexa a PSD. Nu mai puțin de 20 de președinți județeni…

- Transformatorul din curtea Centrului de recuperare neuropsihomotorie pentru copii „Dr. Nicolae Robanescu” din Capitala, care a generat un incendiu in urma caruia au fost evacuați aproximativ 100 de pacienti, era in garanție fiind instalat in octombrie 2022. „Sunt ferm convins ca cei abilitati sa faca…