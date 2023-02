Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii au precizat marti ca grupul de lucru format din ministrii care gestioneaza pensii speciale va propune un set de amendamente care sa transpuna recomandarile Bancii Mondiale si ale Comisiei Europene in privinta acestor pensii, iar decizia finala va fi luata in coalitia de guvernare.…

- Social-democratii au precizat marti ca grupul de lucru format din ministrii care gestioneaza pensii speciale va propune un set de amendamente care sa transpuna recomandarile Bancii Mondiale si ale Comisiei Europene in privinta acestor pen

- PSD anunta, marti, ca grupul de lucru format din ministrii care gestioneaza pensii speciale va propune un set de amendamente care sa transpuna recomandarile Bancii Mondiale si ale Comisiei Europene, aratand ca Romania nu isi permite sa rateze fondurile europene din PNRR, din cauza pensiilor speciale.…

- "Referitor la reforma pensiilor speciale lucrurile sunt cat se poate de simple. Grupul de lucru, format din miniștrii care gestioneaza pensii speciale, va propune un set de amendamente care sa transpuna recomandarile Bancii Mondiale (BM) și ale Comisiei Europene (CE) in aceasta chestiune. Romania nu…

- Toti ministrii care gestioneaza in prezent pensii de serviciu speciale au format un grup de lucru care se va ocupa de crearea Legii ce va implementa recomandarile Comisiei Europene si ale Bancii Mondiale, anunta PSD.

- „In decembrie 2021 am aprobat un memorandum in Guvern in care s-a format un prim grup de lucru unde nu erau miniștrii de resort care au in coordonare pensiile militare, pentru ca, in concepția noastra pensiile militare nu erau acolo. Insa, din cauza ca intr-un mod ”profesionist” a fost trecut in PNRR…

- Ministrul Muncii Marius Budai a afirmat ca inca nu a fost o discutie privind supraimpozitarea pensiilor speciale, neexistand prevederi in acest sens in PNRR, doar un articol care stipuleaza reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale. Despre reforma pensiilor speciale care apare si in PNRR, ministrul…

- „Nu am avut inca aceasta discutie (supraimpozitarea pensiilor speciale – n.r.) si aceasta varianta. Este o discutie care excede prevederilor din PNRR. Proiectul lucrat de Ministerul Muncii impreuna cu ministerele de resort nu are, in acest moment, prevederi de fiscalitate, pentru ca nu avem acest lucru…