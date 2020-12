PSD, mesaj înainte de rezultatele finale: Suntem gata să conducem România Partidul Social Democrat se arata increzator ca a caștigat alegerile parlamentare 2020 in ciudat faptului ca nu au fost stabilite deocamdata rezultatele finale. PSD transmite intr-un mesaj pe Facebook ca formațiunea politica este gata sa intre la guvernare. „Romanii au decis ca PSD ramane principala lor speranța pentru a scoate #Romania din criza sanitara și cea economica in care au dus-o Orban și PNL!Azi, PSD este gata sa se puna in slujba țarii cu o echipa de #profesioniști și un #program de guvernare solid! Suntem gata sa conducem Romania cu energie, profesionalism și competența pentru a readuce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD afirma ca romanii au decis ca formațiunea social-democrata ramane principala speranța pentru a scoate Romania din criza sanitara și cea economica, iar președintele Romaniei trebuie sa ințeleaga mesajul votului și sa asculte voința romanilor, in caz contrar „mandatul lui și al oricarei formule guvernamentale…

- PSD vrea sa faca Guvernul și argumenteaza ca are "programul de guvernare solid". "Romanii au decis ca PSD ramane principala lor speranța pentru a scoate Romania din criza sanitara și cea economica in care au dus-o Orban și PNL! Azi, PSD este gata sa se puna in slujba țarii cu o echipa de profesioniști…

- PSD susține ca orice mandat de formula guvernamentala formata de Orban și partidele de dreapta va fi lipsit de legitimitate, iar președintele Iohannis trebuie sa înțeleaga mesajul dat de români la alegerile parlamentare 2020.PSD a transmis, luni, pe Facebook, un mesaj în care susține…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu , i-a indemnat joi pe romani sa iasa duminica la vot ca sa „vaccineze anti-Orban”, ca reacție la apelul șefului statului de vot anti-PSD și pro-PNL. „Intr-adevar, romanii trebuie sa iasa la vot! Ca sa-l mature pe Orban de la putere! Pentru toata bataia asta de joc la…

- ADVERTORIAL. Guvernul PNL și-a dat mana cu pandemia și au bagat Romania in criza economica, sustine seful PSD Caras-Severin! „Dupa patru ani de creștere economica și majorari de pensii și salarii, PNL readuce in Romania austeritatea. De mai bine de opt luni, Romania nu are un plan viabil de relansare…

- PSD a reactionat miercuri, printr-o postare pe Facebook, in care il acuza pe Orban de faptul ca guvernul pe care il conduce a avut 6 luni la dispozitie pentru a pregati inceputul anului scolar, dar masurile luate au dus la un "haos generalizat". "Pentru Orban, absurdul nu are limite! Mai…

- Reprezentanții PNL au depus marți, la Biroul Electoral Central, listele cu semnaturi pentru susținerea candidaților liberali la alegerile. Conform liderului Ludovic Orban, ar fi vorba de aproape trei sferturi de milion de adeziuni. O delegație a PNL, in frunte cu premierul Ludovic Orban și vicepremierul…

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis! Oricat de mult balet ar face președintele in fiecare miercuri, in incercarea disperata de a-i spala pe Orban și gașca sa de hoți și incompetenți. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat…