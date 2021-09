Stiri pe aceeasi tema

- „Fara voturile PSD nu veți face nimic, veți ramane și fara funcții și cu Cițu in brațe”, este mesajul transmis de Ștefan Radu Oprea lui Ionuț Moșteanu, in contextul in care USR PLUS a anunțat...

- „Am discutat impreuna cu parlamentarii noștri despre urmatorii pași pe care trebuie sa ii parcurgem impreuna. Avem deja 80 de semnaturi, am lucrat pe textul moțiunii, am trimis și la AUR o varianta, urmeaza un comitet politic din care fac parte mai mulți membri ai formațiunii.Vrem sa vedem daca exista…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan le-a transmis partenerilor din coaliție ca negociaza orice, dar la Florin Cițu nu renunța. Rareș Bogdan a avut și un mesaj „din suflet” pentru Dacian Cioloș: sa nu continue discuțiile cu AUR, pentru ca iși pierde credibilitatea caștigata in ultimii 15 ani. PNL…

- USR PLUS va cere joi demisia lui Florin Cițu și ca PNL sa vina cu o noua propunere de premier, a delarat miercuri seara deputatul USR PLUS Ionuț Moșteanu, la Digi24. In cazul in care Cițu nu va demisia,...

- Purtatorul de cuvant al PSD, Stefan Radu Oprea, a afirmat ca intentia Guvernului de a majora valoarea tichetelor de masa cu opt bani poate sa vina doar din partea unor „indivizi care nu stiu cat costa o paine”, acuzandu-l pe prim-ministrul Florin Citu ca ii umileste pe romani.

- Liderul grupului senatorial al PNL, Virgil Guran, ii critica pe colegii sai de partid care „isi spala rufele” in emisiuni televizate, el sustinand ca „aceste scandaluri nu sunt create de catre echipa Ludovic Orban”. El acuza ca presedinti de filiale sunt „abordati” de catre echipa lui Florin Citu:…

- Regulile trebuie sa fie respectate - trebuie sa vedem o evaluare și sa avem o discuție, spune liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, depre o eventuala remaniere a unor miniștri USR PLUS: „Premierul...