- Partidul Social Democrat anunta ca merge la consultarile de la Palatul Cotroceni "cu o solutie clara de premier", precizand ca solutia aleasa de presedintele Klaus Iohannis de a nu da mandat PSD "doar va adanci criza in loc sa o rezolve". Cei de la PSD citeaza din cartea președintelui ”Pas cu pas”…

- Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu spune ca partidul va decide "pas cu pas" strategia pe care o va urma, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis pe tema desemnarii unui nou premier, potrivit Agerpres. "Avem minimul de 233 de semnaturi, deci asta inseamna…

- Consultarile vor avea loc joi, 6 februarie, dupa urmatorul program:Ora 12:00 - Partidul Național Liberal (PNL);Ora 12:45 – Partidul Social Democrat (PSD);Ora 13:30 – Uniunea Salvați Romania (USR);Ora 14:15 – Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR);Ora 15:00 – Partidul Mișcarea Populara (PMP);Ora…

- Victor Ponta a anunțat, miercuri seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, moderata de Ionuț Cristache, ca va merge la consultarile de la Palatul Cotroceni convocate de Klaus Iohannis cu o lista cu 240 de semnaturi pentru susținerea lui Remus Pricopie, in solidar cu PSD.Ponta l-a atenționat…

- Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a anunțat, miercuri seara, la Romania TV, ca daca Klaus Iohannis nu va ține cont de viitoarea majoritate parlamentara și va desemna un alt premier, Romania va intra intr-o criza politica grava.Ciolacu, alaturi de Victor Ponta, a anunțat ca Remus Pricopie…

- Presedintele organizatiei judetene Botosani a Partidului Social Democrat, senatorul Doina Federovici, a salutat, miercuri, caderea Guvernului Orban prin motiunea de cenzura adoptata in Parlament si a afirmat ca "PSD va propune o solutie serioasa de guvernare", potrivit Agerpres."Vom desemna…

- Klaus Iohannis nu considera ca va fi in viitorul apropiat in situația de a desemna un prim-ministru din partea PSD. Președintele a declarat, marți, la Palatul Cotroceni, ca Executivul PNL "face o treaba foarte buna"."Nu consider ca va mai fi situația in viitorul apropiat. Eu am desemnat premier…

- Cum vor fi aceștia? Vor fi la fel ca cei de pana acum sau vor fi diferiți? Vom avea un președinte implicat și echidistant sau vom avea parte de alți cinci ani de absența la Palatul Cotroceni? Pana la urma, alegerile din 10 și 24 noiembrie despre asta sunt. Despre increderea in ziua…