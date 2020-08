PSD merge la Mosoaia pe mana unei tinere: Victorita Simona Busca – PRIMAR. „Știu ca exista mult misoginism in politica și in administrație, dar asta nu ma sperie” – Simona Busca La doar 35 de ani, Simona Bușca a decis ca poate deveni primarul unei localitați mari și importante din vecinatatea Piteștiului, proiect pe care este convinsa ca il va indeplini cu succes. „Eu am toata increderea ca voi duce la capat acest proiect și nu oricum, ci cu multe realizari. Chiar daca sunt femeie și sunt inca tanara, consider ca in cei aproape opt ani de cand sunt in politica locala și cei peste patru ani de…